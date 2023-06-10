Uşak ModaFest başladı

UŞAK (AA) - Uşak Belediyesi bünyesindeki Kadın Koordinasyon Merkezinin düzenlediği ModaFest, açılış töreniyle başladı.

Uşak Valisi Turan Ergün, Atapark Etkinlik Alanı'ndaki açılış töreninde, ModaFest'teki 64 standdan 60'ının yerel kadın esnafa ait olduğunu söyledi.

Kadın girişimcilerin başarılarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Ergün, "Üreten, emek veren kadınlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, festivalin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, festivalde birçok etkinliğin düzenleneceğini belirtti. Zaman zaman bu tarz etkinliklere yönelik eleştiriler olabildiğini ifade eden Çakın, şunları söyledi:

"Ancak biz Uşak'ta kadın olmanın değerli olduğuna inanıyoruz. O yüzden yaptığımız hiçbir aktiviteden, çalışmadan, festivalden, etkinlikten pişman değiliz. Bundan sonra da İzmir'de, Eskişehir'de, İstanbul'da, Denizli'de, Afyonkarahisar'da ne bulabiliyorsanız, ne görüyorsanız daha güzelinin Uşaklı hemşehrilerimize yakıştığına inanıyoruz. Bu doğrultuda çalışmaya devam edeceğiz. Eğer siz 'ModaFest etkinliğimiz devam etsin.' derseniz, bütün eleştirilere kulağımızı tıkıyoruz ve her sene daha iyisini hayata geçirmek için çabalamaya, daha fazla imkan sağlamaya devam edeceğiz."

- "Biz kadınlar, gücümüzün farkına varmalıyız"

Sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit de protokol konuşmalarının ardından katılımcılara seslendi. Uşak'a daha önce de geldiğini belirten Koçyiğit, bu ziyaretinin de çok anlamlı olacağını dile getirdi. Koçyiğit, şunları kaydetti:

"Biz kadınlar, kendi gücümüzün farkına varmalıyız. Unutmayın ki kadın üretendir, güçtür, mücadeledir. Emeğiyle, aklıyla, tarlada çalışan da Merkez Bankası Başkanı'mız da kendi ayakları üzerinde durabilen, kendi değerini yaratan tüm kadınlar, toplumumuzun baş tacıdır. Girişimci ruhunuzdan beslenmeye hep devam edin. ModaFest ile bizi bir araya getiren, kadını her alanda destekleyen Uşak Belediye Başkanı'mız Sayın Mehmet Çakın'a ve tüm ekibine teşekkür ediyorum."

- Koçyiğit'e Eşme kilimi ve Uşak tarhanası hediye edildi

Daha sonra Hülya Koçyiğit ve protokol üyeleri festivalin açılış kurdelesini kesti.

Koçyiğit'e, Eşme kilimi ve Uşak tarhanası hediye edildi. Ardından Koçyiğit ve protokol üyeleri festival alanındaki stantları gezdi.

Koçyiğit, bir stantta kendisine ikram edilen yöreye özgü tarhana çorbasını içti.

Açılış törenine, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz ve İl Emniyet Müdürü Ayhan Karaduman da katıldı.

Söyleşi ve kültür sanat aktivitelerinin de olacağı festival, 13 Mayıs'ta sona erecek.





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