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        Uşak'ta otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

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        Giriş: 12.07.2023 - 20:53
        Uşak'ta otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        UŞAK (AA) - Uşak'ta otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, kent merkezinden Sivaslı ilçesi yönüne ilerleyen A.B. (33) yönetimindeki 64 ACB 005 plakalı otomobil, Cezaevi kavşağı yakınlarında tali yoldan çıkan Ş.Y. (54) yönetimindeki 64 AAT 152 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Ş.Y, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

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