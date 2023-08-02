Uşak'ta kayıp olarak aranan kişi ormanda ölü bulundu
UŞAK (AA) - Uşak'ın Eşme ilçesinde kayıp olarak aranan Alzheimer hastası yaşlı adamın, ormanlık alanda cesedine ulaşıldı.
Oymalı köyündeki evinden ilçe merkezine doğru yola çıkan Alzheimer hastası Mustafa Tom'dan (83) haber alamayan yakınları jandarmaya başvurdu.
Jandarma ekipleri, vatandaşlarla çevrede arama çalışması başlattı.
Aramalar sonucunda Tom'un, evinden 2 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda cansız bedenine ulaşıldı.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası Tom'un cenazesi, Eşme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.