Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        Uşak kent merkezinde son 23 yılın en yüksek sıcaklığı dün ölçüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 11:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uşak kent merkezinde son 23 yılın en yüksek sıcaklığı dün ölçüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        UŞAK (AA) - Uşak'ta kent merkezinde dün termometreler 40,7 dereceyi göstererek son 23 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

        Uşak Meteoroloji Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Uzun yıllar Uşak merkez sıcaklık rekoru 29 Temmuz 2000 tarihinde 40,2 derece olarak ölçülmüştü. 17 Ağustos 2023 tarihinde ilimiz merkezinde 40,7 ile yeni rekor ölçülmüş oldu."

        Meteoroloji Müdürlüğü'nden açıklanan tabloda kentteki en yüksek sıcaklığın ise 41,6 derece ile Eşme ilçesi Delibaşlı köyünde ölçüldüğü belirtildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Elektrik tüketiminde yeni rekor
        Elektrik tüketiminde yeni rekor
        ABD'li kardeşler DNA raporuyla mirasa ortak!
        ABD'li kardeşler DNA raporuyla mirasa ortak!
        Ölü ve yaralılar var! Düğün dönüşü feci kaza!
        Ölü ve yaralılar var! Düğün dönüşü feci kaza!
        Uçak havadayken motorundan alevler çıktı!
        Uçak havadayken motorundan alevler çıktı!
        İki grubun taşlı sopalı kavgasında ağır yaralılar var!
        İki grubun taşlı sopalı kavgasında ağır yaralılar var!
        Prof. Dr. Gökçen Orhan hayatını kaybetti
        Prof. Dr. Gökçen Orhan hayatını kaybetti
        Sahne Sultanların!
        Sahne Sultanların!
        İki bakan Togg direksiyonuna geçti
        İki bakan Togg direksiyonuna geçti
        "Atan İrfan Can ile tutan İrfan Can"
        "Atan İrfan Can ile tutan İrfan Can"
        "En az çeyrek final"
        "En az çeyrek final"
        Geleceğin kraliçesi askeri eğitimde
        Geleceğin kraliçesi askeri eğitimde
        DSÖ, Eris varyantını "gözlem altındaki varyant" olarak güncelledi
        DSÖ, Eris varyantını "gözlem altındaki varyant" olarak güncelledi
        Kuzenlerin kavgası cinayetle bitti!
        Kuzenlerin kavgası cinayetle bitti!
        2023'te toplam 142.2 milyon TL ceza
        2023'te toplam 142.2 milyon TL ceza
        "Türkleri çok seviyorum"
        "Türkleri çok seviyorum"
        1 milyon TL ödüle rağmen... Tam 2 ay oldu... Umutlar tükeniyor!
        1 milyon TL ödüle rağmen... Tam 2 ay oldu... Umutlar tükeniyor!
        Askeri hastaneler: Yeni model nasıl olacak?
        Askeri hastaneler: Yeni model nasıl olacak?
        İnce tatil
        İnce tatil
        İşte UEFA ülke puanı sıralaması!
        İşte UEFA ülke puanı sıralaması!
        Meteoroloji açıkladı! Sıcak, rüzgar, yağmur...
        Meteoroloji açıkladı! Sıcak, rüzgar, yağmur...

        Benzer Haberler

        Uşak'ta bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
        Uşak'ta bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
        Uşak'ta hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Uşak'ta hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Uşak'ta buğday ekili tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
        Uşak'ta buğday ekili tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
        Uşak Ticaret Borsası
        Uşak Ticaret Borsası
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan Uşak'ta partililerle bir araya g...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan Uşak'ta partililerle bir araya g...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan Uşak'ta konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan Uşak'ta konuştu: