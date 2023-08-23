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        Uşak'ta bir evde 700 gram esrar ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 12:48 Güncelleme: 23.08.2023 - 12:52
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        Uşak'ta bir evde 700 gram esrar ele geçirildi
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        UŞAK (AA) - Uşak'ın Sivaslı ilçesinde bir evde 700 gram esrar ve 29 kök Hint keneviri ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmaları sonrası, Tatar beldesinde Y.T'ye ait eve operasyon düzenledi.

        Evde, özel eğitimli narkotik köpeği Çulha'nın da desteğiyle yapılan aramada, 700 gram esrar ve evin bahçesine ekili 29 kök Hint keneviri ele geçirildi.

        Gözaltına alınan Y.T, jandarmada ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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