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        Uşak'ta şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 09:22 Güncelleme: 29.08.2023 - 09:22
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        Uşak'ta şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        UŞAK (AA) - Uşak'ın Banaz ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Afyonkarahisar-Banaz kara yolunda ilerleyen B.Ş. yönetimindeki 06 AT 3989 plakalı otomobil, Hamamboğazı yakınlarında şarampole devrildi.

        Kazada yaralanan sürücü B.Ş. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Ç.Ş, A.E.Ş. ve E.Ş.S. yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Banaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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