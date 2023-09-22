Uşak'ta "Gökyüzü Gözlem Etkinliği" düzenlendi

Uşak'ta, "Benim Şehrim, Benim Gökyüzüm" temasıyla "Uşak Gökyüzü Gözlem Etkinliği" gerçekleştirildi.

Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz, Uşak Valiliği öncülüğünde Zafer Kalkınma Ajansı ve TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG) işbirliğiyle bu yıl ilki düzenlenen programın Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'ndeki açılışında, evrenin derinliklerinin anlaşılması için uzun yıllar çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Bilimsel düşünceye sahip, teknolojiyi kendi yararına kullanabilen gençler yetiştirmek için astronomiye olan ilginin canlı tutulması gerektiğini belirten Oğuz, şöyle konuştu:

"Son 20 yılda uzay alanında yapılan önemli çalışmalar, önemli atılımlar olmakla birlikte uzay konusunda almamız gereken daha çok yol var. Bunları, bu ülkenin gençleri, yazılımcılar, mühendisleriyle başaracağız. Belki de geleceğin uzay yolcuları, bilim insanları sizlerin arasından çıkacak. Gökyüzünün net olarak görülebilmesi için gerekli karanlık ortamlar da gün geçtikçe azalmakta. Buna rağmen son dönemde ışık kirliliğinin az olduğu bölgelerde yapılan gökyüzü gözlemlerinin sayısı giderek artmaktadır." dedi.

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş da programa ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Geçmişe bakıldığında astronomiyle ilgilenen ilk bilim insanlarının, gerçek anlamda gözlemevini kuran, yıldızlarla ilgili ilk çalışmaları yapanların İslam alimleri olduğunu aktaran Savaş, "Bu bilim adamlarının atmış olduğu temeller daha sonra İslam dünyasında yeşermiş, yeşerdikten sonra da bir yolla batıya gitmiş. 16. yüzyıldan sonra da Batı'nın ışık kaynağı olmak suretiyle, Batı'nın bugünkü hale gelmesindeki temel taşlar olmuştur. Sizlere düşen görev, nasıl ki Batı, İslam dünyasında yeşeren bu bilimi alıp kendilerine götürmüşse sizler Batı'dan o bilimi tekrar kendi ülkelerinize götürmek, yeni yeni icatlar ortaya koymaktır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG) Müdürü Kadir Uluç, gözlemevi ve yürütülen çalışmalarla ilgili sunum yaptı.

Gözlemevinin Antalya'da 2 bin 500 metre yükseklikteki bir dağın üzerinde kurulu olduğunu söyleyen Uluç, Ulusal Gözlemevi'nin Türkiye'nin şu anda çalışır vaziyetteki en büyük gözlemevi olduğunu, gözlemevindeki 32 teleskobun 4'ünün bilimsel çalışmalarda kullandığını belirtti.

Uluç, salondaki öğrencilere gözlemevindeki çalışmalar, teleskopların yapıları ve yürüttükleri çalışmalarla neleri hedefledikleri hakkında bilgi verdi.

Gece Ulubey ilçesindeki Blaundos Antik Kenti'nde devam eden programda vatandaşlar, kurulan teleskoplardan gökyüzünü izledi.