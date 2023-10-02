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        Uşak'ta şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Uşak'ın Sivaslı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 14:35 Güncelleme: 02.10.2023 - 14:44
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        Uşak'ta şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Uşak'ın Sivaslı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Uşak-Sivaslı kara yolunda ilerleyen C.Ç. (19) yönetimindeki 64 AY 599 plakalı otomobil, Kızılcasöğüt mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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