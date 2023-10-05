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        AK Parti'li Yaşar, partisinin kongresi öncesi açıklamalarda bulundu

        AK Parti Uşak İl Başkanı Himmet Yaşar, partilerinin yenilendikçe güçlenen bir dava hareketi olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 12:34 Güncelleme: 05.10.2023 - 12:34
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        AK Parti'li Yaşar, partisinin kongresi öncesi açıklamalarda bulundu
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        AK Parti Uşak İl Başkanı Himmet Yaşar, partilerinin yenilendikçe güçlenen bir dava hareketi olduğunu belirtti.

        AK Parti'nin 7 Ekim'de yapılacak 4. Olağanüstü Kongresi öncesi bir kafeteryada basın toplantısı düzenleyen Yaşar, eğitimden sağlığa, enerjiden ulaşıma, turizmden tarıma her alanda Türkiye'ye sayısız eser ve hizmet kazandırdıklarını söyledi.

        AK Parti'nin 22 yıllık siyasi tarihinde her gününü millete hizmet yolunda harcadığını belirten Yaşar, "Yaklaşık çeyrek asırdır 7 genel seçim, 4 yerel seçim, 3 referandum ve 3 cumhurbaşkanlığı seçimi olmak üzere toplam 17 kez milletimizin huzuruna çıkıp tümünden zaferle ayrılan partimizin bu başarılarının arkasında yatan en önemli unsurlardan biri de dinamik kalmayı başarabilmesidir. AK Parti yenilendikçe güçlenen bir dava hareketi olmuştur." diye konuştu.

        Değişen ve yenilenen kadrolarıyla Cumhuriyet'in ikinci yüzyılını Türkiye Yüzyılı olarak taçlandıracaklarını söyleyen Yaşar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında durarak yenilikçi, üreten ve gelişen bir misyon ortaya koymakta ısrarcı olduklarını söyledi.

        Yerel seçimlerde güçlü kadroyla hazırlanacaklarını ifade eden Yaşar konuşmasına şöyle devam etti:

        "Hep yeni hep ileri diyerek kuşkusuz eser ve hizmet politikamızı da bir üst lige çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda önümüzdeki yerel seçimlere güçlü bir kadroyla hazırlanacağız. Kongremizle birlikte milletimizin huzuruna her defasında olduğu gibi ilk günkü aşk ve heyecanla çıkacağız. Böylelikle cumhuriyetin yüz akı Türkiye'nin ortak aklı AK Parti'mizin, geleceğe emin adımlarla yürümesini sağlayacağız. 4. Olağanüstü Büyük Kongre'mizin partimiz ve milletimiz açısından hayırlara vesile olmasını diliyoruz."

        Basın toplantısına partinin Uşak Kadın Kolları Başkanı Hilal Sabancı, İl Gençlik Kolları Başkanı İsmet Özkan ve Uşak Merkez İlçe Başkanı Mehmet Bayar da katıldı.

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