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        Uşak'ta jandarmadan cayrokopter destekli trafik denetimi

        Uşak'ta, pervaneli ve döner kanatlı hava aracının da katılımıyla trafik denetimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 14:04 Güncelleme: 26.10.2023 - 14:13
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        Uşak'ta jandarmadan cayrokopter destekli trafik denetimi
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        Uşak'ta, pervaneli ve döner kanatlı hava aracının da katılımıyla trafik denetimi gerçekleştirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İzmir- Uşak kara yolundaki uygulama noktasında araçları kontrol etti.

        Aydın Jandarma Filo Komutanlığından havalanan cayrokopter de denetimlere havadan destek verdi.

        Ekiplerce, kara yolunda kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücüler hakkında cezai işlem uygulandı.

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