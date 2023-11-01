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        Uşak'ta trafik kazasında yaralanan genç hayatını kaybetti

        Uşak'ta, yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralanan genç kurtarılamadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 16:54 Güncelleme: 01.11.2023 - 16:54
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        Uşak'ta trafik kazasında yaralanan genç hayatını kaybetti
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        Uşak'ta, yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralanan genç kurtarılamadı.

        Uşak-Ankara kara yolu Belediye Camisi mevkisinde dün yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralanan Ümmü Gülsüm Balta (22) tedavi gördüğü Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

        Kazada yaralanan P.S. ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

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