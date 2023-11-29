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        Uşak'taki Zümra Kadın Kooperatifi, imalathane kuracak

        Uşak Belediyesi öncülüğünde kurulan Zümra Kadın Kooperatifi bünyesinde yöresel ürünler satışı yapan kadınların ürünlerini yapabileceği bir imalathane kurulacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 16:46 Güncelleme: 29.11.2023 - 16:46
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        Uşak'taki Zümra Kadın Kooperatifi, imalathane kuracak
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        Uşak Belediyesi öncülüğünde kurulan Zümra Kadın Kooperatifi bünyesinde yöresel ürünler satışı yapan kadınların ürünlerini yapabileceği bir imalathane kurulacağı bildirildi.

        Uşak Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Kayaağıl Termal Tesisleri'nde Zümra Kadın Kooperatifi üyeleriyle bir araya geldi.

        Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen Çakın, kooperatifin kısa sürede büyüdüğünü ve daha güçlü bir hale geldiğini kaydetti.

        Kooperatif bünyesindeki kadınların belediye tarafından kendilerine tahsis edilen dükkanlarda Uşak'a özgü ürünlerin satışlarını yaparak aile ekonomilerine katkı sağladıklarını aktaran Çakın, şunları kaydetti:

        "Zümra artık bir marka haline geldi ve biz markalaşan bu ürünlerin daha sağlıklı koşullarda seri şekilde üretilmesini desteklemek adına buradan bir müjde verelim. Halk konutları bölgesinde bulunan belediyemize ait bir yapıyı bundan böyle kadınlarımıza tahsis etme kararı aldık. Burası Zümra Kadın Kooperatifinin imalathanesi olacak ve artık tüm ürünler burada tek bir noktada uygun koşullarda üretilerek satışa hazır hale getirilebilecek."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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