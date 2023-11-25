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        Uşak'ta öğretmenler "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filmini izledi

        Uşak'taki öğretmenler, Batman'ın Kozluk ilçesinde 2017'de teröristlerin saldırısı sonucu 22 yaşında şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını beyazperdeye taşıyan, "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filmini seyretti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 23:13 Güncelleme: 25.11.2023 - 23:27
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        Uşak'ta öğretmenler "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filmini izledi
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        Uşak'taki öğretmenler, Batman'ın Kozluk ilçesinde 2017'de teröristlerin saldırısı sonucu 22 yaşında şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını beyazperdeye taşıyan, "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filmini seyretti.

        Kentteki bir alışveriş merkezindeki sinema salonunda filmi izleyen öğretmenlerden bazıları gözyaşlarını tutamadı.

        Gösterimin ardından Uşak Valisi Turan Ergün, eşi Hülya Ergün, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ile eşi Türkan Çakın öğretmenlere çiçek verdi.

        Vali Ergün, yaptığı açıklamada, filmi beğendiğini belirterek, öğretmenlere eskisinden daha fazla iş düştüğünü söyledi.

        Öğretmenlerinin elinden gelen gayreti gösterdiğini belirten Ergün, "Öğretmenlik diğer mesleklerle kıyaslanmayacak kadar önemli. Çünkü bir toplumu şekillendiren meslek. Hep şunu söylüyoruz. Dünyaya yön veren bütün liderlerin arkasında mutlaka iyi bir öğretmen, iyi bir hoca var." dedi.

        Belediye başkanı Mehmet Çakın ise öğretmenlerin her zaman özveriyle çalıştığını, ülkenin geleceğinin temellerini atmaya yardımcı olduklarını ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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