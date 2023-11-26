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        AK Parti Uşak İl Teşkilatı yerel seçimler için temayül yoklaması yaptı

        AK Parti Uşak İl Başkanlığınca, 31 Mart 2024'te gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Seçimleri'ne yönelik temayül yoklaması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 14:23 Güncelleme: 26.11.2023 - 14:35
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        AK Parti Uşak İl Teşkilatı yerel seçimler için temayül yoklaması yaptı
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        AK Parti Uşak İl Başkanlığınca, 31 Mart 2024'te gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Seçimleri'ne yönelik temayül yoklaması yapıldı.

        AK Parti Uşak İl Başkanlığı binasında düzenlenen temayül yoklamasında, teşkilat üyeleri, belediye başkan aday adayları için oy kullandı.

        AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, partileri için temayül yoklamalarının büyük önem taşıdığını belirterek, yerel seçimler öncesinde gerçekleştirdikleri yoklamanın hayırlı olmasını diledi.

        Temayül yoklamalarında oy kullanma işlemini elektronik ortamda gerçekleştirdiklerini dile getiren Usta, "Eski sistemde yapılan temayüllerde binlerce çuval kağıt ve onların tek tek sayımları hem zaman olarak uğraştırıyordu hem de geri dönüşüm açısından sıkıntılı hale geliyordu. Şu anda hiçbir sarfiyat yapmadan sadece listelerimiz üzerine imza atarak üyelerimiz, teşkilat mensuplarımız oylarını kullanıyorlar. Sistemin herhangi bir sorunu yok. Sadece internet bağlantısıyla ve bilgisayarlarla sistemimiz işler halde. Bu konuda emeği geçen il başkanımıza ve tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

        AK Parti Uşak İl Başkanı Himmet Yaşar da temayül yoklamasının hayırlar getirmesini diledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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