Uşak'ta ilkokul öğrencilerinin derse ilgisi sporla arttı
MEHMET ÇALIK - Uşak'ta bir ilkokulda öğrencilerin fiziksel gelişimini desteklemek amacıyla başlatılan "ders öncesi 15 dakika spor" uygulaması, öğrencilerin motivasyonunu artırdı.
MEHMET ÇALIK - Uşak'ta bir ilkokulda öğrencilerin fiziksel gelişimini desteklemek amacıyla başlatılan "ders öncesi 15 dakika spor" uygulaması, öğrencilerin motivasyonunu artırdı.
Merkez ilçedeki Malkoçoğlu İlkokulu'ndaki 360 öğrenci, her gün derse girmeden önce fiziksel egzersiz yapıyor.
Sınıf öğretmenleri Deniz Gümüşay ve Özlem Pehlevan Topal tarafından hazırlanan koreografide müzik eşliğinde yapılan 15 dakikalık egzersizler, öğretmenler tarafından eğlenceli bir aktiviteye dönüştürülüyor. Öğrenciler, zinde bir şekilde girdikleri derslerde daha istekli oluyor.
- "Motivasyonları artıyor"
Öğretmen Gümüşay, AA muhabirine, Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen "Okulumda Sağlıklı Besleniyorum Projesi"nin alt başlığında fiziksel aktivitenin de yer aldığını, buradan hareketle geçen kasım ayında 15 dakikalık fiziksel egzersiz uygulamasını başlattıklarını söyledi.
Öğrencilerin uygulamadan keyif aldığını gözlemlediklerini anlatan Gümüşay, "Çok mutlular, çok eğleniyorlar. Okula gelmeyi iple çekiyorlar. Bizde keyif alıyoruz onlarla beraber. Sporun bedensel ve zihinsel olarak çocukların gelişimine çok katkıda bulunduğuna inanıyorum. Odaklanmalarını arttırıyor. Daha hızlı düşünmelerini sağlıyor. Daha hızlı karar vermelerine yardımcı oluyor. Motivasyonları artıyor. Mutlu olduğumuzda her şey daha güzel gelir. Mutlu geliyorsa bir çocuk okula, burada mutluysa derslerdeki başarıları da artar, sosyal ilişkilerinde de gelişim olur." diye konuştu.
Özlem Pehlevan Topal ise sporun öğrenci davranışlarında disiplini ve uyumu sağladığını kaydederek, olumlu gelişmeleri gören ailelerin de etkinliğe katılmak istediğini söyledi.
- "Spor yapınca mutlu oluyoruz"
Birinci sınıf öğrencisi Medine Çakın, her gün spor yaptıklarını belirterek, "Spor yapınca mutlu oluyoruz. Spor yaptığımızda vücudumuz sağlıklı oluyor. Derslerimize çok çalışıyoruz. Derslerimiz çok iyi oluyor. Teneffüslerde oyun oynuyoruz. Evde ödevlerimizi yapıyoruz." dedi.
İkinci sınıf öğrencisi Aygül Türkmen de spor yapmaktan aldığı keyfi dile getirerek, "Zihnimi geliştirmeme yardımcı oluyor. Hem eğleniyorum hem sağlımı koruyorum hem de derslerimdeki başarım artıyor." ifadelerini kullandı.
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