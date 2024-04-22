Uşak'ta ilkokul öğrencilerinin derse ilgisi sporla arttı

MEHMET ÇALIK - Uşak'ta bir ilkokulda öğrencilerin fiziksel gelişimini desteklemek amacıyla başlatılan "ders öncesi 15 dakika spor" uygulaması, öğrencilerin motivasyonunu artırdı.

Merkez ilçedeki Malkoçoğlu İlkokulu'ndaki 360 öğrenci, her gün derse girmeden önce fiziksel egzersiz yapıyor.

Sınıf öğretmenleri Deniz Gümüşay ve Özlem Pehlevan Topal tarafından hazırlanan koreografide müzik eşliğinde yapılan 15 dakikalık egzersizler, öğretmenler tarafından eğlenceli bir aktiviteye dönüştürülüyor. Öğrenciler, zinde bir şekilde girdikleri derslerde daha istekli oluyor.

- "Motivasyonları artıyor" Öğretmen Gümüşay, AA muhabirine, Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen "Okulumda Sağlıklı Besleniyorum Projesi"nin alt başlığında fiziksel aktivitenin de yer aldığını, buradan hareketle geçen kasım ayında 15 dakikalık fiziksel egzersiz uygulamasını başlattıklarını söyledi. Öğrencilerin uygulamadan keyif aldığını gözlemlediklerini anlatan Gümüşay, "Çok mutlular, çok eğleniyorlar. Okula gelmeyi iple çekiyorlar. Bizde keyif alıyoruz onlarla beraber. Sporun bedensel ve zihinsel olarak çocukların gelişimine çok katkıda bulunduğuna inanıyorum. Odaklanmalarını arttırıyor. Daha hızlı düşünmelerini sağlıyor. Daha hızlı karar vermelerine yardımcı oluyor. Motivasyonları artıyor. Mutlu olduğumuzda her şey daha güzel gelir. Mutlu geliyorsa bir çocuk okula, burada mutluysa derslerdeki başarıları da artar, sosyal ilişkilerinde de gelişim olur." diye konuştu.