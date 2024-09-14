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        Uşak'ta merdiven boşluğuna düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Uşak'ta bir binanın dışındaki merdiven boşluğuna düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 23:39 Güncelleme: 14.09.2024 - 23:46
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        Uşak'ta merdiven boşluğuna düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Uşak'ta bir binanın dışındaki merdiven boşluğuna düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, R.B. (22) yönetimindeki 20 EB 391 plakalı otomobil, Bozkurt Mahallesi Hisarkapı Uluyolu Caddesi'nde yaklaşık 3 metre yükseklikten bir binanın dışındaki bodrum katına inilen merdivenin boşluğuna düştü.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Otomobilde sıkışan sürücü ile yolcu konumundaki Gürhan Taşavlı (17) itfaiye ekiplerince çıkartılmasının ardından ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Taşavlı, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Sürücünün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Öte yandan boşluğa sıkışan otomobil ise vinçle çıkartıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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