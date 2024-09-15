Uşak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Eşe Çoban, kaldırıldığı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada sürücü H.T.V ile yanındaki F.N.B. (18) ve H.N. (25) ile diğer aracın sürücüsü Çoban ile eşi Eşe Çoban (69) yaralandı. Yaralılar, ambulansla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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