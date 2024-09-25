Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 şüpheli tutuklandı
Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u tutuklandı.
Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde belirlenen 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda uyuşturucu hap, bir miktar sentetik uyuşturucu, 1 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 10 mermi ele geçirildi.
Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 28 bin 675 liraya da el konuldu.
Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.
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