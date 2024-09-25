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        Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 şüpheli tutuklandı

        Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 18:52 Güncelleme: 25.09.2024 - 18:52
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        Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 şüpheli tutuklandı
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        Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde belirlenen 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda uyuşturucu hap, bir miktar sentetik uyuşturucu, 1 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 10 mermi ele geçirildi.

        Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 28 bin 675 liraya da el konuldu.

        Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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