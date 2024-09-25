Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 şüpheli tutuklandı

Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 28 bin 675 liraya da el konuldu.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda uyuşturucu hap, bir miktar sentetik uyuşturucu, 1 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 10 mermi ele geçirildi.

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