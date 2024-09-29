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        GÜNCELLEME 2 - Uşak'ta ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

        Uşak'ın Banaz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına karadan müdahale devam ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 18:53 Güncelleme: 29.09.2024 - 18:53
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        GÜNCELLEME 2 - Uşak'ta ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
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        Uşak'ın Banaz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına karadan müdahale devam ediyor

        Karaköse köyü Hamzabey mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ve helikopterler ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayılan yangında, havanın kararmasıyla birlikte 5 helikopterin müdahalesi sona erdi.

        Uşak Valisi Naci Aktaş, yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu.

        Aktaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu ve AFAD İl Müdürü Burak Edin'den yangınla ilgili bilgi aldı.

        - "Etkisini azalttı"

        Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Aktaş, yangının saat 14.30 sıralarında başladığını ve ekiplerin hızla müdahale ettiğini söyledi.

        Yangına çevre illerden ekiplerin de müdahale ettiğini aktaran Aktaş, "Yangınımız etkisini azaltmış olmakla birlikte hala devam ediyor. Şu an 230 personel ve 90 araçla söndürme çalışmaları devam ediyor. İzmir, Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli’den takviye ekipler geldi. Yangının hızını azalttığı bölgeyle, devam eden bölge arasında dozerlerle, greyderlerle ayrıştırma çalışması yapıldı. Temennimiz, arzumuz en kısa sürede kontrol altına alınması." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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