Türkiye Süpermoto Şampiyonası final yarışları Uşak'ta yapıldı

Süpermoto açık kategorisinde Adem Işık, süper moto S3 kategorisinde İbrahim Taşhan, 85cc gençlerde Refia Sarıay, 65cc'de Berkay Sarıay, 50cc'de Zayn Sofuoğlu ve 50 cc mini kategorisinde ise Ali Tok sezonu şampiyon tamamladı.

Piste oğluyla gelen Kenan Sofuoğlu ve milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu ile Asrın Rodi Pak, sporculara başarılar diledi.

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