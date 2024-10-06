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        Türkiye Süpermoto Şampiyonası final yarışları Uşak'ta yapıldı

        Türkiye Süpermoto Şampiyonası son ayak yarışları Uşak'ta yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 17:54 Güncelleme: 06.10.2024 - 18:19
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        Türkiye Süpermoto Şampiyonası final yarışları Uşak'ta yapıldı
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        Türkiye Süpermoto Şampiyonası son ayak yarışları Uşak'ta yapıldı.

        Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) ve Uşak Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen yarışlar, 1370 metre uzunluğundaki Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde dün başladı.

        Organizasyona katılan sporcuların şampiyonluk için keskin virajlardaki dönüşleri seyircileri heyecanlandırdı.

        TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn Sofuoğlu da 50cc kategorisinde yarıştı.

        Piste oğluyla gelen Kenan Sofuoğlu ve milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu ile Asrın Rodi Pak, sporculara başarılar diledi.

        Yarışların tamamlanmasının ardından şampiyonanın final ayağında dereceye giren sporculara kupaları verildi.

        Süpermoto açık kategorisinde Adem Işık, süper moto S3 kategorisinde İbrahim Taşhan, 85cc gençlerde Refia Sarıay, 65cc'de Berkay Sarıay, 50cc'de Zayn Sofuoğlu ve 50 cc mini kategorisinde ise Ali Tok sezonu şampiyon tamamladı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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