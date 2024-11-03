Uşak'ta menfezde erkek cesedi bulundu

Jandarma ekiplerince yürütülen soruşturmada, Uzun'un, dün akşam Kütahya'nın Simav ilçesinden iki arkadaşıyla birlikte otomobille Uşak'a gelmek için yola çıktığı belirlendi.

Uzun'un cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, yaşamını yitirdiği belirlenen kişinin Zafer Uzun (36) olduğu tespit edildi.

Gediz-Uşak kara yolu Beylerhan köyü yakınlarındaki menfezde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

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