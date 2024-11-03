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        Uşak'ta menfezde erkek cesedi bulundu

        Uşak'ta, menfezde bulunan erkek cesediyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 20:46 Güncelleme: 03.11.2024 - 20:56
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        Uşak'ta menfezde erkek cesedi bulundu
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        Uşak'ta, menfezde bulunan erkek cesediyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

        Gediz-Uşak kara yolu Beylerhan köyü yakınlarındaki menfezde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

        Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, yaşamını yitirdiği belirlenen kişinin Zafer Uzun (36) olduğu tespit edildi.

        Uzun'un cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

        Jandarma ekiplerince yürütülen soruşturmada, Uzun'un, dün akşam Kütahya'nın Simav ilçesinden iki arkadaşıyla birlikte otomobille Uşak'a gelmek için yola çıktığı belirlendi.

        Uzun'un arkadaşları ekiplerce gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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