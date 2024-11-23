Uşak'ta kar yağışı etkili oluyor

Uşak Valiliği İl Özel İdaresi'ne bağlı iş makineleri de kar yoğunluğunun arttığı bazı köy yollarındaki karları küredi.

Kar kalınlığının arttığı Uşak-İzmir ve Uşak-Afyonkarahisar kara yolunun bazı bölümlerinde ekiplerce kar temizleme ve tuzlama çalışması yapıldı.

Kent genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü, Karayolları, Uşak Belediyesi ve Uşak Valiliği İl Özel İdaresi ekiplerince önlemler arttırıldı.

Kar yağışı nedeniyle kent merkezindeki evlerin çatıları, araçlar, bazı cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Kent genelinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

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