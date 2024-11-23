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        Uşak'ta kar yağışı etkili oluyor

        Uşak'ta kent genelinde kar yağışı etkisini gösteriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 22:08 Güncelleme: 23.11.2024 - 22:35
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        Uşak'ta kar yağışı etkili oluyor
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        Uşak'ta kent genelinde kar yağışı etkisini gösteriyor.

        Kent genelinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

        Kar yağışı nedeniyle kent merkezindeki evlerin çatıları, araçlar, bazı cadde ve sokaklar beyaza büründü.

        Kent genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü, Karayolları, Uşak Belediyesi ve Uşak Valiliği İl Özel İdaresi ekiplerince önlemler arttırıldı.

        Kar kalınlığının arttığı Uşak-İzmir ve Uşak-Afyonkarahisar kara yolunun bazı bölümlerinde ekiplerce kar temizleme ve tuzlama çalışması yapıldı.

        Uşak Valiliği İl Özel İdaresi'ne bağlı iş makineleri de kar yoğunluğunun arttığı bazı köy yollarındaki karları küredi.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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