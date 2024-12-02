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        Uğruna şehir değiştirdiği engelli oğluyla üniversitede aynı sırayı paylaşıyor

        MEHMET ÇALIK - Aydın'da yaşayan Mustafa Bayrak, üniversite sınavına birlikte hazırlandığı engelli oğlunu Uşak'ta kazandığı bölümde de yalnız bırakmadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 11:10 Güncelleme: 02.12.2024 - 11:10
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        Uğruna şehir değiştirdiği engelli oğluyla üniversitede aynı sırayı paylaşıyor
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        MEHMET ÇALIK - Aydın'da yaşayan Mustafa Bayrak, üniversite sınavına birlikte hazırlandığı engelli oğlunu Uşak'ta kazandığı bölümde de yalnız bırakmadı.

        İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu maden mühendisi Mustafa Bayrak, 2001 yılında mimar Müge Bayrak ile evlendi. Çiftin 2003 yılında ise Egemen ismini verdikleri bebekleri dünyaya geldi.

        Çeşitli belirtiler üzerine 3 yaşında hastaneye götürülen Egemen Bayrak'a yüzde 40 engelli raporu verildi. Zihinsel engelli çocuklarını hayata kazandırmak için mücadele veren çift, onun öğrenimine devam edebilmesi için geçen 21 sene boyunca büyük çaba harcadı.

        Liseden 2022 yılında mezun olan Egemen Bayrak, o yıl üniversite sınavında istediği puanı alamadı. O sene emekli olan baba Mustafa Bayrak, oğluyla üniversite sınavına hazırlanmaya karar verdi.

        Sınava beraber hazırlanan baba oğul, 2023 yılında istedikleri puanı aldı.

        Oğlundan daha yüksek puan almasına rağmen önce tercih yapmayan baba Bayrak, Egemen'in Uşak Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünü kazanması üzerine ek yerleştirme döneminde bu okula kayıt oldu.

        Eşi Aydın'da çalışan Mustafa Bayrak, oğlu için Uşak'ta ev kiraladı ve onunla bu kente taşındı. Ev arkadaşı olan baba oğul, her sabah birlikte üniversiteye gidiyor, derste yan yana oturup sunumlarını birlikte gerçekleştiriyor. Ders aralarında sınıf arkadaşlarıyla zaman geçiren baba oğul, birlikte ders çalışıyor.

        - "Verdiğimiz emeklerin karşılığını aldık"

        Mustafa Bayrak, AA muhabirine, oğlunun eğitimine büyük önem verdiğini söyledi.

        Onu üniversiteye hazırladığı dönemde öğleye kadar evde ders çalıştıklarını, daha sonra da birlikte eğlenceli aktiviteler yaptıklarını anlatan Bayrak, "35 sene sonra tekrar üniversite sınavına girmek, başarılı olmak ve eğitime başlamak hem benim açımdan son derece değişik bir duyguydu, hem sınıf arkadaşlarım ve hocalarımız tarafından alışılmadık bir durum oldu. Babalığın yanında bir de dersler var. Derslere beraber giriyoruz, beraber çalışıyoruz. Hem öğrencilik, hem babalık böyle çok karmaşık duygular içinde oluyor insan. Hani anlatılmaz yaşanması gerekir denir ya öyle bir duygu söz konusu." dedi.

        Bayrak, oğlunun ve kendisinin notlarının iyi olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

        "Şu ana kadar verdiğimiz emeklerin karşılığını aldık. Çocuk da elinden geleni yapıyor, ben de. Başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Bu bana gurur veriyor. Bu yaşımda derslere motive olmak, çok başarılı olmak önemli bir şey. Hoşuma gidiyor onunla devamlı beraber olmak. Hem gurur duyuyorum kendisiyle hem de onunla beraber bu hayatı yaşamak beni mutlu ediyor. Egemen benim için bir evlat, hayat ve sıra arkadaşı, okul arkadaşı, benim için her şeyi ifade ediyor."

        Bayrak, okulu bitirdikten sonra oğluyla birlikte iş yeri açarak, Egemen'i iş hayatına hazırlamayı hedeflediğini sözlerine ekledi.

        - "İyi ki yanımda babam var diyorum"

        Egemen Bayrak da babasının her zor dönemde yanında olduğunu anlattı.

        Babasının fedakarlıkları olmasa üniversite okumasının mümkün olmadığını ifade eden Bayrak, "Gerçekten güzel bir duygu. İyi ki yanımda babam var diyorum. Bunca yıl benim için uğraştı, ilkokul birinci sınıftan beri. Beni büyüttü, yetiştirdi. Babam olmasa ben yaşayamam. Okulu bitirdikten sonra memleketimiz Zonguldak'ta babamla birlikte büro açacağız." diye konuştu.

        Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş ise üniversitenin engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak için her geçen gün kendini yenilediğini, "engelsiz üniversiteler" arasında ödül ve nişan sayısı en yüksek 20 üniversiteden biri olduğunu kaydetti.

        Baba ve oğlunun birlikte öğrenim görmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Savaş, ikisinin de başarılı öğrenci olduğunu söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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