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        Uşak'ta otomobilin çarptığı kadın öldü

        Uşak'ta otomobilin çarptığı 55 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 13:25 Güncelleme: 02.12.2024 - 13:25
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        Uşak'ta otomobilin çarptığı kadın öldü
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        Uşak'ta otomobilin çarptığı 55 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

        A.A. (51) yönetimindeki 64 AT 166 plakalı otomobil, Fevzi Çakmak Mahallesi İstiklal Caddesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan Safiye Sunar'a çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Sunar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Sürücü polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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