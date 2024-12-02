Uşak'ta kaybolan kişi gölette aranıyor

İz takip ve kadavra arama köpeklerinin katılımıyla çevrede arama yapıldı ancak herhangi bir sonuç elde edilemedi.

Bölgeye sevk edilen jandarma ve AFAD ekipleri, Tokay'ın otomobil ve kamp malzemelerini gölet yakınında buldu.

Geçen cuma, balık tutmak ve kamp için merkeze bağlı Göğem köyü yakınlarındaki Göğem Göleti bölgesine giden Gökhan Tokay (32) akşam eve dönmedi. Tokay'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Uşak'ta, kamp için evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan kişi için gölette arama çalışması başlatıldı.

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