Uşak'ta kaybolan kişi gölette ölü bulundu

Uşak'ta, kamp için evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan kişi, gölette ölü bulundu.

Kaybolan Gökhan Tokay (32) için Göğem Göleti'nde başlatılan arama çalışmaları bugün de devam etti.

Su altı görüntüleme cihazı Tokay'ın kamp yaptığı alana yaklaşık 300 metre uzaklıkta sinyal alınca, bölgeye dalgıç ekibi sevk edildi.

Dalgıç polis ve jandarma ekipleri, 4 metre derinlikte Tokay'ın cansız bedenine ulaştı. Cenaze, otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Gölet kenarında arama çalışmalarını takip eden Tokay'ın yakınları gözyaşı döktü. İzmir Emniyet Müdür Yardımcısı ve kurbağa adam Alper Tuğbay ile İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Ergün Yılmaz da çalışmaları takip etti.