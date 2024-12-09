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        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Uşak'ta konuştu:

        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, "Yaşanan hadiselere hep birlikte şahitlik ediyoruz. Türkiye ne kadar stratejik bir konumda, hep birlikte görüyoruz. O yüzden daha fazla çalışacağız, daha fazla gayret edeceğiz ve kendimizi sürekli geliştirerek yolumuza devam edeceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 16:08 Güncelleme: 09.12.2024 - 16:29
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        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Uşak'ta konuştu:
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        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, "Yaşanan hadiselere hep birlikte şahitlik ediyoruz. Türkiye ne kadar stratejik bir konumda, hep birlikte görüyoruz. O yüzden daha fazla çalışacağız, daha fazla gayret edeceğiz ve kendimizi sürekli geliştirerek yolumuza devam edeceğiz." dedi.

        Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) İhtisas Akdemi Programı'nın açılışı, Uşak Üniversitesi Bir Eylül Yerleşkesindeki Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, "Türkiye'nin yeni dünya düzenindeki yeri" başlığıyla programın ilk dersini verdi.

        İhtisas Akademi Programı'nın Türkiye'nin 81 ilinde yapıldığını aktaran Eminoğlu, çalışmaya 50 bine yakın öğrencinin katılımının beklendiğini ifade etti.

        Dünya genelinde yaşanan gelişmelere değinen Eminoğlu, "Bugün Türkiye bir ateş çemberinin içerisinde. Kuzeyimizde, güneyimizde her yerde baktığımız zaman olaylar cereyan ediyor. Bunları iyi okumak lazım. Bunlarla ilgili iyi bir perspektif ortaya koymak lazım." diye konuştu.

        Son zamanlarda yaşanan gelişmelerin sadece bugünle değerlendirilmemesi, geçmişine de bakılması gerektiğine dikkati çeken Eminoğlu, şöyle devam etti:

        "Suriye'de yaşanan olaylar bugünkü mesele değil. 15 yıldır orada devam eden bir zulüm vardı, bir diktatör vardı. Bu konuyla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın duruşu, Türkiye'nin duruşu bütün dünyaya ibretlik bir duruştu. Bugün ne kadar anlamlı olduğuna hep birlikte şahitlik ediyoruz. 10-15 yıl önce vatansız kalmış zulüm altındaki o kardeşlerimize, Müslümanlara kucak açan bir Türkiye'den bahsediyoruz. Hiçbir şekilde seçim bahanesiyle veya herhangi bir çıkar uğruna onları teslim etmeyen bir duruştan bahsediyoruz. İşte bugün geldiğimiz nokta itibarıyla zalim zulmüyle hiçbir zaman abat olamaz, bu zulüm orada sonlanmış oldu. Türkiye'nin bu anlamdaki duruşu da takdire şayandır. Bütün dünya tarafından da bu, bu şekilde tescillenmiş oldu."

        Yeni dünya düzeninde gençlerin çalışmalarının çok kıymetli olduğunu vurgulayan Eminoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı imkanlarından herkesin faydalanması gerektiğini dile getirdi.

        Gençlerin sporda, sanatta, kültürde, ilimde, bilimde ve teknolojide en iyi şekilde yetişmesi için çalışmalar yürüttüklerini aktaran Eminoğlu, "Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken Türkiye'nin gençleriyle gençlerin yüzyılı, sporun yüzyılı mottosunu söylüyoruz, hep birlikte bu inşayı gerçekleştireceğiz. Herkes kendi alanında yaptığı işi en iyi şekilde yapma gayreti içerisinde olursa çok güzel sonuçlar ortaya çıkmış olur. Hep birlikte daha fazla gayret edeceğiz, ülkemiz için vatanımız için milletimiz için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yaşanan hadiselere hep birlikte şahitlik ediyoruz. Türkiye ne kadar stratejik bir konumda, hep birlikte görüyoruz. O yüzden daha fazla çalışacağız, daha fazla gayret edeceğiz ve kendimizi sürekli geliştirerek yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

        Uşak Valisi Naci Aktaş da fırsat buldukça değil, öncelik vererek gençlerle zaman geçirdiğini ifade etti.

        Programın ardından Eminoğlu ve protokol üyeleri kampüs içerisindeki Genç Ofisi ziyaret etti.

        Uşak Valisi Naci Aktaş ile makamında bir araya gelen Eminoğlu, daha sonra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü, Tekeşoğlu Gençlik Merkezi'ni ve Uşak Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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