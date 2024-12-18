Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        Uşak'ta üniversite öğrencilerinin hazırladığı "Filistin İçin Çiz" sergisi açıldı

        Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan "Filistin İçin Çiz" sergisi sanatseverlerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 15:55 Güncelleme: 18.12.2024 - 16:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uşak'ta üniversite öğrencilerinin hazırladığı "Filistin İçin Çiz" sergisi açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan "Filistin İçin Çiz" sergisi sanatseverlerle buluştu.

        Üniversitenin Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi Fuaye Alanı'ndaki törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, öğrencileri Filistin konusundaki duyarlılığından dolayı tebrik etti.

        Filistin'de bir yılı aşkın süredir orantısız güç kullanıldığını vurgulayan Savaş, şunları kaydetti:

        "Ne yazık ki bu katliama sadece İsrail değil, ona destek veren Batılı ülkeler de ortak oluyor. Gazze'de çocuklar, dünyaya gelir gelmez bombalarla tanışıyor. Özellikle bir nesli yok etmek için çocukları hedef alıyorlar. Eğer diğer Müslüman ülkeler de Türkiye kadar cesur duruş gösterebilseydi, bu savaşın seyri farklı olabilirdi. Sevgili öğrenciler, çizdiğiniz her resim, dokunduğunuz her fırça, umuyorum ki bu zulmün durdurulmasına bir vesile olur ve insanlığın yüz karası olan bu durumu oluşturanların yüreklerinde bir kıvılcım oluşturur. Sergide emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum."

        Serginin küratörü Dr. Öğr. Üyesi Salimeh Amanjani ise 38 eserle Filistin'de yaşanan zulme dikkati çekmeyi amaçladıklarını söyledi.

        Çalışmalarda "mumla-batik" gibi zorlu teknik kullanıldığını ifade eden Amanjani, "Öğrencilerimiz bu teknikle Filistin'deki zorlu zamanları anlatmaya çalıştılar." diye konuştu.

        Sergi, 24 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a gidiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a gidiyor
        Ali Koç'a yönelik saldırıda karar açıklandı!
        Ali Koç'a yönelik saldırıda karar açıklandı!
        Türkiye'ye ihracat rekoru kıran ABD gözünü bu ürünlere dikti
        Türkiye'ye ihracat rekoru kıran ABD gözünü bu ürünlere dikti
        "Süper iletken çip üretim evi kuracağız"
        "Süper iletken çip üretim evi kuracağız"
        "Fenerbahçe yarışın içinde olacaktır"
        "Fenerbahçe yarışın içinde olacaktır"
        Amasya'da yaşandı! Polisi görünce kaçmaya çalıştı!
        Amasya'da yaşandı! Polisi görünce kaçmaya çalıştı!
        Kansere yol açan bu 10 risk faktörüne dikkat!
        Kansere yol açan bu 10 risk faktörüne dikkat!
        Cybertruck ve Kartal aynı kaderi paylaştı
        Cybertruck ve Kartal aynı kaderi paylaştı
        "Netanyahu Suriye'deki işgali 2025 sonuna kadar sürdürecek" iddiası
        "Netanyahu Suriye'deki işgali 2025 sonuna kadar sürdürecek" iddiası
        Uzayda mahsur kalan astronotların eve dönüşü yine ertelendi
        Uzayda mahsur kalan astronotların eve dönüşü yine ertelendi
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        5 ay evli kaldığı Tunuslu karısını arıyor!
        5 ay evli kaldığı Tunuslu karısını arıyor!
        Hangi ünlü kadın daha yakışıklı?
        Hangi ünlü kadın daha yakışıklı?
        Cimbom büyük oynuyor!
        Cimbom büyük oynuyor!
        Elektrikli araç sigortası ucuz olacak
        Elektrikli araç sigortası ucuz olacak
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        4 katlı evini 'yaşam müzesi'ne dönüştürdü
        4 katlı evini 'yaşam müzesi'ne dönüştürdü
        Tarımın geleceği Norveç'in elinde olabilir mi?
        Tarımın geleceği Norveç'in elinde olabilir mi?
        Dünyanın en tehlikeli 10 karayolu!
        Dünyanın en tehlikeli 10 karayolu!
        Beşiktaş'ta sinirler gerildi
        Beşiktaş'ta sinirler gerildi

        Benzer Haberler

        Uşak'ta kaçak sigara ve sahte içki ele geçirildi
        Uşak'ta kaçak sigara ve sahte içki ele geçirildi
        Uşak'taki Blaundos Antik Kenti'nin su kemerleri ayağa kaldırılıyor
        Uşak'taki Blaundos Antik Kenti'nin su kemerleri ayağa kaldırılıyor
        Uşak'ta 7 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Uşak'ta 7 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Uşakspor iyi başladı kötü bitirdi
        Uşakspor iyi başladı kötü bitirdi
        Uşakspor - Tire 2021 Futbol Kulübü: 1-1
        Uşakspor - Tire 2021 Futbol Kulübü: 1-1
        Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı