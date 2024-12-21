Uşak'ta av tüfeğiyle vurulan kişi öldü

O.D'nin ilk ifadesinde, Şimşek ile avlanmak amacıyla traktörle yola çıktıklarını, traktörü Şimşek'in kullandığını, yolda traktörün sarsılması üzerine elindeki tüfeğin kazara ateş aldığını ve Şimşek'e isabet ettiğini söylediği öğrenildi.

Düzkışla köyü yakınlarında bir kişinin av tüfeğiyle vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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