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        Uşak'ta av tüfeğiyle vurulan kişi öldü

        Uşak'ın Banaz ilçesinde av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 11:26 Güncelleme: 21.12.2024 - 11:26
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        Uşak'ta av tüfeğiyle vurulan kişi öldü
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        Uşak'ın Banaz ilçesinde av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti.

        Düzkışla köyü yakınlarında bir kişinin av tüfeğiyle vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, vurulan Recep Şimşek'in (34) hayatını kaybettiğini belirledi.

        Ekipler, Şimşek'in arkadaşı O.D. gözaltına alındı.

        O.D'nin ilk ifadesinde, Şimşek ile avlanmak amacıyla traktörle yola çıktıklarını, traktörü Şimşek'in kullandığını, yolda traktörün sarsılması üzerine elindeki tüfeğin kazara ateş aldığını ve Şimşek'e isabet ettiğini söylediği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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