Uşak'ta çatısı çöken ağıldaki 3 koyun öldü

Kurtarılan hayvanlar köylülerin de yardımıyla başka bir ağıla götürüldü.

Olay yerine gelen ekipler ağıldaki 3 koyunun öldüğünü belirledi. Ağıldaki diğer koyunlar ise ekiplerce kurtarıldı.

İlçeye bağlı Dereli köyünde Fehmi Akçakoca'ya ait olan ve üzeri toprakla kapatılan küçükbaş hayvan ağılının çatısı çöktü. Hayvanların sahibi Akçakoca, durumu itfaiye ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlilerine bildirdi.

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