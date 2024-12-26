Uşak'ta çatısı çöken ağıldaki 3 koyun öldü
Uşak'ın Eşme ilçesinde bir ağılın çatısının çökmesi sonucu 3 küçükbaş hayvan öldü.
Uşak'ın Eşme ilçesinde bir ağılın çatısının çökmesi sonucu 3 küçükbaş hayvan öldü.
İlçeye bağlı Dereli köyünde Fehmi Akçakoca'ya ait olan ve üzeri toprakla kapatılan küçükbaş hayvan ağılının çatısı çöktü. Hayvanların sahibi Akçakoca, durumu itfaiye ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlilerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler ağıldaki 3 koyunun öldüğünü belirledi. Ağıldaki diğer koyunlar ise ekiplerce kurtarıldı.
Kurtarılan hayvanlar köylülerin de yardımıyla başka bir ağıla götürüldü.
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