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        Uşak'ta çatısı çöken ağıldaki 3 koyun öldü

        Uşak'ın Eşme ilçesinde bir ağılın çatısının çökmesi sonucu 3 küçükbaş hayvan öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 12:54 Güncelleme: 26.12.2024 - 12:59
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        Uşak'ta çatısı çöken ağıldaki 3 koyun öldü
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        Uşak'ın Eşme ilçesinde bir ağılın çatısının çökmesi sonucu 3 küçükbaş hayvan öldü.

        İlçeye bağlı Dereli köyünde Fehmi Akçakoca'ya ait olan ve üzeri toprakla kapatılan küçükbaş hayvan ağılının çatısı çöktü. Hayvanların sahibi Akçakoca, durumu itfaiye ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlilerine bildirdi.

        Olay yerine gelen ekipler ağıldaki 3 koyunun öldüğünü belirledi. Ağıldaki diğer koyunlar ise ekiplerce kurtarıldı.

        Kurtarılan hayvanlar köylülerin de yardımıyla başka bir ağıla götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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