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        Uşak'ta babasını öldüren zanlı tutuklandı

        Uşak'ta babasını sopayla öldüren şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 17:23 Güncelleme: 26.12.2024 - 17:30
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        Uşak'ta babasını öldüren zanlı tutuklandı
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        Uşak'ta babasını sopayla öldüren şüpheli tutuklandı.

        Aybey Mahallesi'nde işlenen cinayetin ardından gözaltına alınan Remzi D'nin (23), emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Öte yandan yaşamını yitiren baba Engin D'nin (58) cenazesi Karakaya Mezarlığında toprağa verildi.

        Dün, oğlu Remzi D. tarafından sopayla darbedilen Engin D, kaldırıldığı Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirmişti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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