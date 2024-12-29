Uşak'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
Uşak'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Uşak'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
C.T. (54) yönetimindeki 20 YN 894 plakalı otomobil, Kurtuluş Mahallesi Barbaros Caddesi'nde, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 64 BE 524 plakalı ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralandığı belirtilen Huri Ç. (54), Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı, Hatık Ç. (26) ise kentteki bir özel hastanede tedavi altına alındı.
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