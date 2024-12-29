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        Uşak'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

        Uşak'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 09:24 Güncelleme: 29.12.2024 - 09:24
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        Uşak'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
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        Uşak'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        C.T. (54) yönetimindeki 20 YN 894 plakalı otomobil, Kurtuluş Mahallesi Barbaros Caddesi'nde, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 64 BE 524 plakalı ticari araçla çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralandığı belirtilen Huri Ç. (54), Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı, Hatık Ç. (26) ise kentteki bir özel hastanede tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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