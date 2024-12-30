Uşak'ta 62 bin 960 kaçak sigara ele geçirildi

Yapılan aramada 62 bin 960 kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir adrese operasyon düzenledi.

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