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        Uşak'ta 62 bin 960 kaçak sigara ele geçirildi

        Uşak'ta düzenlenen operasyonda 62 bin 960 kaçak sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 09:16 Güncelleme: 30.12.2024 - 09:29
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        Uşak'ta 62 bin 960 kaçak sigara ele geçirildi
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        Uşak'ta düzenlenen operasyonda 62 bin 960 kaçak sigara ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir adrese operasyon düzenledi.

        Yapılan aramada 62 bin 960 kaçak sigara ele geçirildi.

        İki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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