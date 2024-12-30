Uşak'ta 62 bin 960 kaçak sigara ele geçirildi
Uşak'ta düzenlenen operasyonda 62 bin 960 kaçak sigara ele geçirildi.
Uşak'ta düzenlenen operasyonda 62 bin 960 kaçak sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir adrese operasyon düzenledi.
Yapılan aramada 62 bin 960 kaçak sigara ele geçirildi.
İki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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