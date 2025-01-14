Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

Adreslerde yapılan aramada 1377 yeşil reçeteye tabi hap, bir miktar sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi, 1 ruhsatsız pompalı tüfek ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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