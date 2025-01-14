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        Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

        Uşak'ta uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 22:16 Güncelleme: 14.01.2025 - 22:16
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        Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı
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        Uşak'ta uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde belirlenen 7 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

        Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Adreslerde yapılan aramada 1377 yeşil reçeteye tabi hap, bir miktar sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi, 1 ruhsatsız pompalı tüfek ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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