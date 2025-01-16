Uşak'ta otomobilde başlayıp eve sıçrayan yangın söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kayapınar köyünde M.Ö'ye ait park halindeki 48 NK 234 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Uşak'ın Eşme ilçesinde park halindeki otomobilde başlayıp iki katlı eve sıçrayan yangın hasara neden oldu.

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