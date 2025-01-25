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        Uşakspor, takım otobüsünün taşlı saldırıya uğramasına ilişkin açıklama yaptı

        Nesine 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Uşakspor'un takım otobüsünün Balıkesir'den deplasmandan döndüğü sırada taşlı saldırıya uğradığı ve 1 kişinin yaralandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 21:46 Güncelleme: 25.01.2025 - 21:46
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        Uşakspor, takım otobüsünün taşlı saldırıya uğramasına ilişkin açıklama yaptı
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        Nesine 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Uşakspor'un takım otobüsünün Balıkesir'den deplasmandan döndüğü sırada taşlı saldırıya uğradığı ve 1 kişinin yaralandığı bildirildi.

        Uşakspor Başkanı Doğukan Kurnaz, yaptığı yazılı açıklamada, takım otobüslerinin Balıkesirspor deplasmanından döndüğü sırada Balıkesir-Manisa kara yolunda taşlı saldırıya uğradığını belirtti.

        Saldırıda Uşakspor Sportif Direktörü Hasip Hayırcı'nın yaralandığını aktaran Kurnaz, şunları kaydetti:

        "Bu yapılan alçakça saldırı tamamen insanlık dışı bir davranıştır. Hiçbirimiz bunu hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Bunu yapanların da sporla, taraftarlıkla ilgisi yoktur. Uşakspor camiasına geçmiş olsun diyor, saldırıda yaralanan Sportif Direktörümüz Hasip Hayırcı'ya acil şifalar diliyoruz. Bu saldırıyı yapanların bir an önce emniyet güçlerimiz tarafından bulunup, adalete teslim edilmesini bekliyoruz. Bu saldırıyı sadece kulübümüze değil, Türk futboluna yapılmış bir saldırı olarak addediyor ve sorumluların yakalanıp bir an önce hak ettikleri cezayı almaları için Uşakspor yönetimi olarak olayın takipçisi olacağımızı beyan ediyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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