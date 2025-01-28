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        Uşak'ta silahlı saldırıya uğrayan hafif ticari araçtaki çocuk öldü

        Uşak'ta silahlı saldırıya uğrayan hafif ticari araçtaki 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 00:47 Güncelleme: 28.01.2025 - 00:47
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        Uşak'ta silahlı saldırıya uğrayan hafif ticari araçtaki çocuk öldü
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        Uşak'ta silahlı saldırıya uğrayan hafif ticari araçtaki 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Dördüncü Çevre Sokak'ta E.K. yönetimindeki plakası henüz tespit edilemeyen hafif ticari araca ateş açıldı.

        Hafif ticari araçtaki sürücünün oğlu 12 yaşındaki Emirhan K. saldırıda vücuduna mermi isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

        Babası tarafından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Emirhan K. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekiplerince yürütülen konuya ilişkin soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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