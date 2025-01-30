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        Uşak'ta silahlı saldırıda hayatını kaybeden çocuğun ölümüne ilişkin 3 kişi tutuklandı

        Uşak'ta silahlı saldırı düzenlenen hafif ticari araçta hayatını kaybeden çocuğun ölümüne ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 19:52 Güncelleme: 30.01.2025 - 19:57
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        Uşak'ta silahlı saldırıda hayatını kaybeden çocuğun ölümüne ilişkin 3 kişi tutuklandı
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        Uşak'ta silahlı saldırı düzenlenen hafif ticari araçta hayatını kaybeden çocuğun ölümüne ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında İ.K, F.K, V.K, B.Y, B.Y, H.A. ve B.K. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerden sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan V.K. ve B.Y, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

        Hakimliğe çıkarılan zanlılardan İ.K, "çocuğu kasten öldürme", B.K. ve B.Y. ise "suç delillerini gizleme veya yok etme" suçundan tutuklandı, H.A. ve F.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Silahlı saldırıyı gerçekleştirdiğini itiraf eden İ.K'nin ifadesinde, aynı mahallede yaşadıkları bir aileyle aralarında husumet bulunduğunu ve olay günü ateş ettiği hafif ticari aracın husumetli oldukları ailenin aracına benzediğini söylediği öğrenildi.

        Ateş ettiği aracın sokaktan birkaç kez geçmesi üzerine husumetli oldukları aileden birilerinin kendilerine zarar vermek için geldiğini düşünerek araca bir el ateş ettiğini öne süren İ.K'nin, elinden silahın düşmesi sonucu yerde tekrar ateş aldığını iddia ettiği belirtildi.

        - Olay

        Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Dördüncü Çevre Sokak'ta 28 Ocak'ta Emrah Karahan yönetimindeki hafif ticari araca silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırıda sürücünün oğlu 12 yaşındaki Emirhan Karahan hayatını kaybetmişti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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