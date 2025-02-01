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        Uşak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Uşak'ın Eşme ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 19:49 Güncelleme: 01.02.2025 - 19:49
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        Uşak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Uşak'ın Eşme ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 5 kişi yaralandı.

        M.U. (64) yönetimindeki 35 HUS 62 plakalı otomobil, Dereköy köyü yakınlarında karşı yönden gelen M.P. (66) idaresindeki 64 EA 806 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü M.P. ile diğer otomobildeki H.U. (63), E.B. (56), F.Ç. (52) ve A.E. (59), ambulanslarla Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan M.P'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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