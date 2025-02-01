Uşak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Kazada yaralanan sürücü M.P. ile diğer otomobildeki H.U. (63), E.B. (56), F.Ç. (52) ve A.E. (59), ambulanslarla Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Uşak'ın Eşme ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 5 kişi yaralandı.

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