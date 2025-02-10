TCMB Başkanı Karahan, Uşak'ta iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Uşak'ta, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi.

Karahan, kentteki temasları kapsamında Uşak Valisi Naci Aktaş'ı makamında ziyaret etti.

Karahan, daha sonra Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen "TCMB Para Politikaları ve Makroekonomik Görünüm Toplantısı"na katıldı.

Basına kapalı devam edilen toplantıya, Uşak Valisi Aktaş, AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, oda ve borsa başkanları, iş dünyasının temsilcileri ile kurum müdürleri katıldı.