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        Uşak'ta 17 işçi karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

        Uşak'ta tekstil fabrikasında çalışan 17 işçi karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 00:46 Güncelleme: 11.02.2025 - 00:51
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        Uşak'ta 17 işçi karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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        Uşak'ta tekstil fabrikasında çalışan 17 işçi karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

        Uşak Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tekstil fabrikasının dokuma bölümünde çalışan işçilerin bazılarında baş dönmesi, bulantı ve kusma belirtileri görülmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi.

        Fabrikaya 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Belirtilerin görüldüğü 17 işçi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan işçilerden G.K'nin (30) hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        AFAD İl Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise "Fabrikada yapılan ölçümlerde karbonmonoksit gazının 115-150 ppm arasında değer ölçülmüştür." ifadelerine yer verildi.

        Bu arada fabrikada tedbir amaçlı üretime ara verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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