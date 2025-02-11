Uşak'ta 17 işçi karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Bu arada fabrikada tedbir amaçlı üretime ara verildi.

AFAD İl Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise "Fabrikada yapılan ölçümlerde karbonmonoksit gazının 115-150 ppm arasında değer ölçülmüştür." ifadelerine yer verildi.

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