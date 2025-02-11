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        Uşak'ta oğlu tarafından bıçaklanan baba öldü

        Uşak'ta oğlu tarafından bıçaklanan baba kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 15:13 Güncelleme: 11.02.2025 - 15:13
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        Uşak'ta oğlu tarafından bıçaklanan baba öldü
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        Uşak'ta oğlu tarafından bıçaklanan baba kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Karaağaç Mahallesi'ndeki müstakil evde ailesiyle yaşayan Tolga Y. (29), babası Zeki Y'yi (53) sırtından bıçakladı.

        İhbar üzerine belirtilen adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Zeki Y. ambulansla kaldırıldığı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Tolga Y. polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Öte yandan olay sırasında baba ve oğlun yeni aldıkları eve taşınmak için eşyaları topladığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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