Uşak'ta tırla çarpışan otomobil sürücüsü yaralandı
Uşak'ta tırla çarpışan otomobil sürücüsü hastanede tedavi altına alındı.
Uşak'ta tırla çarpışan otomobil sürücüsü hastanede tedavi altına alındı.
M.Ş. (31) yönetimindeki 43 ACT 024 plakalı otomobil, Atatürk Mahallesi Halil Kaya Gedik Bulvarı'nda H.Ö. (62) idaresindeki 64 ABP 305 plakalı tırla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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