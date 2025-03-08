AK Parti Uşak Kadın Kolları Başkanı Sabancı'dan 8 Mart açıklaması

AK Parti Uşak İl Kadın Kollar Başkanı Hilal Sabancı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Sabancı, partisinin İl Başkanlığında yaptığı açıklamada, kadınların bireysel özgürlükleri ve sosyal hayattaki varlıkları için gösterdikleri çabayı bir lütuf olarak değil, bir hak mücadelesi olarak gördüklerini söyledi.

AK Parti iktidarları döneminde kadınların her alanda temsil oranının arttığını aktaran Sabancı, şunları kaydetti:

"Elde ettiğimiz kazanımların yanında, daha yapılacak çok iş olduğunun farkındayız. AK Parti olarak, kadın haklarına ve eşitliklerine yönelik mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Kadınların güçlü olduğu bir toplum, geleceğe daha emin adımlarla ilerleyecektir. Kadın ve erkeği birbirinden üstün görmeyen yüce dinimiz ve kadim kültürümüzün mensubu olarak; evinde, fabrikada, tarlada, kendi işinin başında, alın teriyle, emeğiyle fedakarca destan yazan tüm kadınların başarılarıyla gurur duyuyoruz."

Toplantıya AK Parti Uşak Milletvekili Fahrettin Tuğrul, İl Başkanı Himmet Yaşar, Merkez İlçe Başkanı Altan Tufan, İl Gençlik Kolları Başkanı İsmet Özkan ve partililer katıldı.