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        Uşak'ta trafik kazalarında 2 kişi yaralandı

        Uşak'ın Banaz ve Sivaslı ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 19:22 Güncelleme: 13.03.2025 - 19:41
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        Uşak'ta trafik kazalarında 2 kişi yaralandı
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        Uşak'ın Banaz ve Sivaslı ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi yaralandı.

        Banaz-Uşak kara yolunda ilerleyen G.S'nin (80) kullandığı 34 HR 2218 plakalı otomobil, Kızılcasöğüt beldesi yakınlarında tarlaya devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Sivaslı ilçesinde de M.Ç (64) yönetimindeki 20 V 1361 plakalı otomobil, Selçikler-Pınarbaşı kara yolunda devrildi.

        Kazada yaralanan ve kendi imkanlarıyla Sivaslı Devlet Hastanesi'ne giden sürücü, buradaki müdahalesinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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