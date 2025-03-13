Uşak'ta trafik kazalarında 2 kişi yaralandı
Uşak'ın Banaz ve Sivaslı ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi yaralandı.
Uşak'ın Banaz ve Sivaslı ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi yaralandı.
Banaz-Uşak kara yolunda ilerleyen G.S'nin (80) kullandığı 34 HR 2218 plakalı otomobil, Kızılcasöğüt beldesi yakınlarında tarlaya devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Sivaslı ilçesinde de M.Ç (64) yönetimindeki 20 V 1361 plakalı otomobil, Selçikler-Pınarbaşı kara yolunda devrildi.
Kazada yaralanan ve kendi imkanlarıyla Sivaslı Devlet Hastanesi'ne giden sürücü, buradaki müdahalesinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
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