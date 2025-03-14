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        Uşak'ta otomobilinde yeşil reçeteli hap ele geçirilen sürücü tutuklandı

        Uşak'ta yeşil reçeteye tabi 901 hapla yakalanan otomobilin sürücüsü cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 17:11 Güncelleme: 14.03.2025 - 17:11
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        Uşak'ta otomobilinde yeşil reçeteli hap ele geçirilen sürücü tutuklandı
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        Uşak'ta yeşil reçeteye tabi 901 hapla yakalanan otomobilin sürücüsü cezaevine gönderildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

        Araçta yapılan aramada, 901 yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan otomobil sürücüsü, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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