Uşak'ta otomobilinde yeşil reçeteli hap ele geçirilen sürücü tutuklandı
Uşak'ta yeşil reçeteye tabi 901 hapla yakalanan otomobilin sürücüsü cezaevine gönderildi.
Uşak'ta yeşil reçeteye tabi 901 hapla yakalanan otomobilin sürücüsü cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 901 yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan otomobil sürücüsü, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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