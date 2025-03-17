Uşak'ta tırın dorsesine çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
Uşak'ta park halindeki tırın dorsesine çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.
Uşak'ta park halindeki tırın dorsesine çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.
M.K yönetimindeki (70) 28 ABB 402 plakalı hafif ticari araç Uşak-İzmir kara yolu Uşak Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında park halindeki 42 BAE 098 plakalı tırın dorsesine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile yanındaki eşi E.K (70) Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan E.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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