Uşak'ta takla atan kamyonetteki 3 kişi yaralandı
Uşak'ın Eşme ilçesinde takla atan yem yüklü kamyonetteki 3 kişi yaralandı.
Uşak'ın Eşme ilçesinde takla atan yem yüklü kamyonetteki 3 kişi yaralandı.
Ulubey-Eşme kara yolunda ilerleyen E.Y (27) yönetimindeki 64 AAR 158 plakalı kamyonet, Ahmetler köyü yakınlarında takla attı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile yanındaki H.H (41) ve A.H (26) Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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