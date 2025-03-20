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        Uşak'ta takla atan kamyonetteki 3 kişi yaralandı

        Uşak'ın Eşme ilçesinde takla atan yem yüklü kamyonetteki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 18:29 Güncelleme: 20.03.2025 - 18:39
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        Uşak'ta takla atan kamyonetteki 3 kişi yaralandı
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        Uşak'ın Eşme ilçesinde takla atan yem yüklü kamyonetteki 3 kişi yaralandı.

        Ulubey-Eşme kara yolunda ilerleyen E.Y (27) yönetimindeki 64 AAR 158 plakalı kamyonet, Ahmetler köyü yakınlarında takla attı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile yanındaki H.H (41) ve A.H (26) Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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