Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        Uşak'ta 22 yılda 18 baraj ve 15 gölet inşa edildi

        Devlet Su İşleri Genel Müdürü (DSİ) Mehmet Akif Balta, Uşak'ta 2003'ten itibaren 18 baraj, 15 gölet ve 1 yer altı depolaması inşa edildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 10:08 Güncelleme: 21.03.2025 - 10:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uşak'ta 22 yılda 18 baraj ve 15 gölet inşa edildi
        ABONE OL

        Devlet Su İşleri Genel Müdürü (DSİ) Mehmet Akif Balta, Uşak'ta 2003'ten itibaren 18 baraj, 15 gölet ve 1 yer altı depolaması inşa edildiğini bildirdi.

        Balta, yaptığı yazılı açıklamada, son yıllarda yaşanan küresel iklim değişiklikleri nedeniyle suyun stratejik öneminin daha da arttığına ifade etti.

        Suya erişimin güvenli, kesintisiz ve arzu edilen miktarda sağlanabilmesi adına depolama tesislerinin büyük önem taşıdığını aktaran Mehmet Akif Balta, şunları kaydetti:

        "Havza özelliklerine göre planlanan su depolama tesisleri, tüm sistemin sigortası olarak su çevriminin en önemli halkasını teşkil etmektedir. Bu tesisler kuraklık ve taşkın dönemlerinde hayati bir görev üstlenmektedir. Gelişen teknoloji imkanlarını sulama sistemlerine entegre etmek için çalışmalarımız sürüyor. Yapay zeka destekli sulama otomasyonu uygulamalarıyla tarımsal verimi artırırken su sarfiyatını azaltıyoruz. Asgari su kullanımıyla azami verimi elde etmek için en yeni teknolojileri de kullanmak suretiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz."

        Balta, Uşak'ta son 22 yılda 12,9 milyarlık yatırım yapıldığını, 135 tesisin vatandaşların hizmetine sunulduğunu, il genelinde 18 baraj, 15 gölet ve 1 yeraltı depolaması inşa edilerek, kentin içme suyu kapasitesinin 26,4 metreküpe ulaştığını bildirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sosyal medyaya inceleme: 326 hesap tespit edildi
        Sosyal medyaya inceleme: 326 hesap tespit edildi
        X, Instagram ve YouTube'a erişim sorununda son durum
        X, Instagram ve YouTube'a erişim sorununda son durum
        İBB'nin metro projesi Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi
        İBB'nin metro projesi Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi
        "A Ligi'nde olmak çok önemli!"
        "A Ligi'nde olmak çok önemli!"
        Hesabı mahşere kaldı... Pera bebek kim vurduya gitti!
        Hesabı mahşere kaldı... Pera bebek kim vurduya gitti!
        Bizim Çocuklar "A" kalite!
        Bizim Çocuklar "A" kalite!
        Eva Green ile çalışmayı istemişti
        Eva Green ile çalışmayı istemişti
        Çatıdan düşmüşlerdi... Baba ile oğlunu öldüren ısrar!
        Çatıdan düşmüşlerdi... Baba ile oğlunu öldüren ısrar!
        Montella'dan önemli başarı!
        Montella'dan önemli başarı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarıları!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarıları!
        Öğretmen açığa alındı! Otizmli çocukta 54 morluk!
        Öğretmen açığa alındı! Otizmli çocukta 54 morluk!
        Adem elması neden erkeklerde daha belirgin?
        Adem elması neden erkeklerde daha belirgin?
        Eğitim Bakanlığının kapatılması için imza attı
        Eğitim Bakanlığının kapatılması için imza attı
        İşsizlik maaşını 6 işsizden 1’i alıyor
        İşsizlik maaşını 6 işsizden 1’i alıyor
        Piyasa değerleri güncellendi!
        Piyasa değerleri güncellendi!
        Öldüren yumruğa istenen ceza belli oldu!
        Öldüren yumruğa istenen ceza belli oldu!
        Feci ölüm! Besihanede yem karma makinesine sıkıştı
        Feci ölüm! Besihanede yem karma makinesine sıkıştı
        Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu
        Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        A Milliler, 17 yıl sonra Macaristan'ı yendi!
        A Milliler, 17 yıl sonra Macaristan'ı yendi!

        Benzer Haberler

        Uşak Valisi Aktaş, şehit yakınları ve gazilerle iftarda buluştu
        Uşak Valisi Aktaş, şehit yakınları ve gazilerle iftarda buluştu
        Uşak'ta takla atan kamyonetteki 3 kişi yaralandı
        Uşak'ta takla atan kamyonetteki 3 kişi yaralandı
        Uşak Valisi Aktaş, şehit yakınları ve gazilerle iftarda buluştu
        Uşak Valisi Aktaş, şehit yakınları ve gazilerle iftarda buluştu
        Uşak'ta tırın dorsesine çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
        Uşak'ta tırın dorsesine çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
        Uşak'ta pikapla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
        Uşak'ta pikapla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
        Uşak'ta otomobilinde yeşil reçeteli hap ele geçirilen sürücü tutuklandı
        Uşak'ta otomobilinde yeşil reçeteli hap ele geçirilen sürücü tutuklandı