Uşak'ta 22 yılda 18 baraj ve 15 gölet inşa edildi

Devlet Su İşleri Genel Müdürü (DSİ) Mehmet Akif Balta, Uşak'ta 2003'ten itibaren 18 baraj, 15 gölet ve 1 yer altı depolaması inşa edildiğini bildirdi.

Balta, yaptığı yazılı açıklamada, son yıllarda yaşanan küresel iklim değişiklikleri nedeniyle suyun stratejik öneminin daha da arttığına ifade etti.

Suya erişimin güvenli, kesintisiz ve arzu edilen miktarda sağlanabilmesi adına depolama tesislerinin büyük önem taşıdığını aktaran Mehmet Akif Balta, şunları kaydetti:

"Havza özelliklerine göre planlanan su depolama tesisleri, tüm sistemin sigortası olarak su çevriminin en önemli halkasını teşkil etmektedir. Bu tesisler kuraklık ve taşkın dönemlerinde hayati bir görev üstlenmektedir. Gelişen teknoloji imkanlarını sulama sistemlerine entegre etmek için çalışmalarımız sürüyor. Yapay zeka destekli sulama otomasyonu uygulamalarıyla tarımsal verimi artırırken su sarfiyatını azaltıyoruz. Asgari su kullanımıyla azami verimi elde etmek için en yeni teknolojileri de kullanmak suretiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Balta, Uşak'ta son 22 yılda 12,9 milyarlık yatırım yapıldığını, 135 tesisin vatandaşların hizmetine sunulduğunu, il genelinde 18 baraj, 15 gölet ve 1 yeraltı depolaması inşa edilerek, kentin içme suyu kapasitesinin 26,4 metreküpe ulaştığını bildirdi.