Türk Kızılay'dan, Uşak'ta ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı

Türk Kızılay Uşak Şubesi, ramazan ayında 735 aileye toplam 2 milyon 205 bin liralık nakdi yardım gerçekleştirdi.

Şubeden yapılan açıklamada, kent genelinde ramazan boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlara çeşitli yardımlar yapıldığı belirtildi.

Bu dönemde 735 aileye toplam 2 milyon 205 bin liralık nakdi yardımın gerçekleştirildiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kızılay Uşak Şube Başkanı Yaşar Kasım, ramazan ayında kurum olarak ihtiyaç sahiplerinin yanında olmak ve onlara ulaşabilmek için çalıştıklarını belirtti.

Bu çalışmaları bağışçıların destekleriyle yaptıklarını aktaran Kasım, "Bu mübarek ayda iyiliğe, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sofralarına ortak olan ve bir çocuğun kalbine bayram sevinci olan tüm bağışçılarımıza teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.